Душанбе, , 11:20 — REGNUM Раненный мэр Исфары перенес вторую операцию после пулевого ранения в плечо. Об этом сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на главного врача клинической больницы №1 Ходжента Фирдавса Турханова.

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По его словам, во время операции у градоначальника извлекли пулю. «Пуля прошла справа налево. К счастью, в результате операции она была найдена и извлечена», — сказал Турханов. Он оценил состояние мэра как стабильное. Его выпишут в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля мэр Исфары Баховаддин Баходурзода был ранен в плечо во время вооруженного конфликта на границе с Киргизией. Первую операцию градоначальник перенес 30 апреля.

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