Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В Чувашии за сутки победили коронавирус 52 человека, также зарегистрировали новые летальные исходы. Это следует из опубликованных данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По данным на 3 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 368 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 55.

Вылечился от болезни 22 221 пациент, что составляет 91,2% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки выздоровели 52 человека. Диагноз COVID-19 в настоящее время поставлен 771 пациенту.

Также в Чувашии за сутки умерли три пациента с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 скончались 1376 человек.

Напомним, что симптомы COVID-19 сходны с симптомами гриппа — в частности, появляются температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах.