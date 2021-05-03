Бишкек, , 11:16 — REGNUM Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта в Ферганской долине достигло 36 человек. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.

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Напомним, что 29 апреля в Ферганской долине на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул конфликт между гражданами двух стран из-за водозабора. В конфликт очень быстро вовлеклись военные Киргизии и Таджикистана — начались бои. С обеих сторон есть погибшие и раненные.

Сторонам удалось договориться об урегулировании ситуации, однако обстановка в непосредственной зоне конфликта остается напряженной.

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