Чусовой, Пермский край, 3 мая 2021, 11:15 — REGNUM В Чусовском районе Пермского края 3 мая совершил жёсткую посадку мотодельтаплан. Пострадали два человека, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Авиапроисшествие с участием летательного аппарата отмечено возле сёл Лямино и Шибаново. Два человека, находившихся на мотодельтаплане, доставлены в Чусовскую районную больницу. У дельтапланеристов диагностированы ожоги и переломы.
В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.