Чусовой, Пермский край, , 11:15 — REGNUM В Чусовском районе Пермского края 3 мая совершил жёсткую посадку мотодельтаплан. Пострадали два человека, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Авиапроисшествие с участием летательного аппарата отмечено возле сёл Лямино и Шибаново. Два человека, находившихся на мотодельтаплане, доставлены в Чусовскую районную больницу. У дельтапланеристов диагностированы ожоги и переломы.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.