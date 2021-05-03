Чита, , 11:14 — REGNUM В Забайкалье по состоянию на 3 мая первый компонент вакцины от COVID-19 получили 121 634 человек, это 25% взрослого населения региона, второй компонент — 80 226 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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«За неделю привили две тысячи медработников, пять тысяч работников образования, медленно пока вакцинируются работники соцучреждений — тут надо ускоряться, особенно тем, кто непосредственно взаимодействует с нашим старшим поколением. 40% представителей старше 60 лет получили вакцину уже, это радует. Недостатка вакцины нет. Если он будет, этот вопрос решу. Пока надо до конца праздников расставить все остатки вакцины», — пояснил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 2 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 393, причём 29 из них обнаружили за последние сутки.

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