Москва, , 11:17 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8489 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. При этом 13,8% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2635), Санкт-Петербург (704), Подмосковье (641), а также Ростовская и Воронежская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 336 человека, полностью выздоровели 6367 ковид-пациентов. Днем ранее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составляло 8697, а 1 мая — 9270 случаев. Всего с начала пандемии обнаружено 4 831 744 случаев заражения SARS-CoV-2.

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