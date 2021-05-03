Москва, , 11:11 — REGNUM В рамках выполнения поручения президента РФ российское правительство утвердило условия предоставления грантов частным циркам на создание новых программ и их прокат как внутри страны, так и за её пределами. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«За счет средств господдержки цирки смогут покрыть расходы на оплату труда сотрудников и приглашенных специалистов, изготовление реквизита и костюмов, командировочные затраты, транспортировку декораций, аренду сценических площадок, оплату договоров о передаче авторских прав на использование аудиовизуальной продукции», — говорится в сообщении.

Согласно правилам, грант можно будет получить один раз в два года, он будет предоставляться в рамках конкурсной основы. Каждый год будет предоставляться от 10 до 15 грантов, на это будет выделяться ежегодно по 90 млн рублей в рамках государственной программы «Развитие культуры».