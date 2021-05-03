Колумбус, США, , 11:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс», выступающий в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт новичка с российским нападающим Егором Чинаховым. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба команды.

Уточнятся, что соглашение с 20-летним российским хоккеистом рассчитано на три года с нынешнего сезона. При этом, как отмечает хоккейный обозреватель Аарон Порцлайн, у игрока не получится начать играть за «Коламбус» в нынешнем сезоне, так как ему не успеют оформит рабочую визу.

«Мы очень рады подписать контракт с Егором и очень рады его приверженности «Коламбусу». Он умный, динамичный игрок, который провел очень хороший сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), мы с нетерпением ждем его дальнейшего развития в качестве члена нашей организации», — приводит пресс-служба слова генерального менеджера клуба Ярмо Кекалайнена.

Отметим, Егор Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. При этом в завершившемся сезоне в КХЛ он стал в составе омской команды «Авангард» обладателем Кубке Гагарина, набрав 17 очков (10 шайб + семь голевых пасов) в 32 матчах регулярного чемпионата лиги и еще семь (пять голов + две результативные передачи) очков в 21 матче плей-офф.