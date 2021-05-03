Саратов, , 11:18 — REGNUM В Саратовской области днем 3 мая прогнозируется ухудшение погодных условий. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, 3 мая местами по Саратовской области ожидается усиление южного ветра, его порывы могут достигать 20 м/с. Кроме этого, метеослужбы предупреждают о надвигающейся грозе.

Температура воздуха днем составит около +24 градусов, возможен небольшой кратковременный дождь.

В ночь на 4 мая температура воздуха будет +8…+11 градусов, возможен дождь, днем — +17 градусов, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди с мокрым снегом пройдут в Петербургском регионе в понедельник, 3 мая, во второй половине дня. Причиной облачной и ветренной погоды стал активный атлантический циклон, на северной периферии которого оказался Петербург.

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