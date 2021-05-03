Бишкек, , 11:09 — REGNUM Число жертв вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе возросло до 35 человек. Об этом 3 мая заявила заместитель министра здравоохранения Киргизии Элиза Солтонбекова на брифинге.

Ранее сообщалось о гибели 34 человек. Во время брифинга поступила информация о смерти жителя Села Максат 1960 года рождения.

Солтонбекова добавила, что в результате столкновений пострадали 183 человека. В настоящее время 99 человек получают помощь в условиях стационара.

Позднее агентство 24. kg сообщило о смерти ребенка из села Арка Лейлекского района Баткенского района. Информацию изданию подтвердили в местной больнице. Мальчик утонул в канале после падения в воду во время эвакуации.

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