Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии сотрудница банковского учреждения пострадала от своих же «коллег», лишившись 90 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Заявление о мошенничестве поступило в полицию в Янтиковском районе. К правоохранителям обратилась сотрудница кредитно-финансового учреждения, сообщив, что накануне ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и убедил в оформлении кредита на её имя.

«Чтобы «отменить» заявку, работница банка сообщила ему реквизиты карты, а потом обнаружила пропажу со счета около 90 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, заведено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей не спешить выполнять просьбы незнакомцев и делать различные операции по карте, не сообщать пароли и не соглашаться на 100% оплату товаров при покупке через сомнительные сайты.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Чебоксарах с заявлениями о дистанционных хищениях денежных средств обратились семь жителей города, в том числе одна из потерпевших по убеждению лжесотрудника банка оформила кредит и лишилась более 100 тыс. рублей.

Читайте также: Семеро жителей Чебоксар пострадали от действий мошенников