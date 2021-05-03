Стокгольм, , 11:07 — REGNUM В Швеции хотят поднять вопрос о якобы причастности Российской Федерации к взрывам на военных складах в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Соответствующее обращение направил в МИД Швеции депутат риксдага Ханс Валльмарк.

По мнению Валльмарка, реакция Швеции на инцидент в Врбетице и те обвинения, что чешские власти выдвинули в адрес России спустя шесть после инцидента, была довольно сдержанной. При этом политик считает, что Швецию можно отнести к числу дружественных Чехии стран.

«Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области», — считает депутат.

Валльмарк напомнил, что многие страны ЕС вызвали российских послов, чтобы прояснить позицию России по обвинениям чешской стороны. Кроме того, Чехия призывает к «коллективной акции солидарности», а именно — высылке российских дипломатов из других стран — членов ЕС и НАТО.

Депутат интересуется позицией министра иностранных дел Швеции Анн Линде относительно возможной дополнительной реакцией Стокгольма помимо вызова российского посла.