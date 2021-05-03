Курган, , 11:05 — REGNUM В Курганской области к 3 мая подтверждены 33 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 3 мая выявлено 20 498 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 055 человек, скончались 398 пациента с COVID-19.