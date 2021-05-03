Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM Форвард баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Торонто Рэпторз» из-за травмы. Об этом 3 мая сообщает «Чемпионат».

За 6 минут и 40 секунд до окончания матча 36-летний баскетболист из-за болей в правой лодыжке покинул игровую площадку, не дождавшись завершения игры. При этом игрок набрал в матче 19 очков, сделал семь подборов и отдал шесть результативных передач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона НБА со счетом 114:121.