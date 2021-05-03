Киев, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в вооружённых силах Украины подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 3 мая пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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Двух силовиков пришлось госпитализировать, остальные находятся дома под наблюдением врачей.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ зафиксировали 82 летальных случая, вызванных последствиями COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Украине подтвердили 2758 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 154 пациента.

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