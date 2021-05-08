Москва, 9 мая, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

9 мая

9 мая 1942 года войска Карельского фронта в ходе Мурманской операции отбросили противника с большими для него потерями. Некоторые вражеские части попали в полное окружение, другие оказались отделены от основных сил и ликвидированы.

Войска Северо-Западного фронта на демянском направлении продолжали длительные бои за населённые пункты Извоз, Большое и Малое Стречно, Александровку, Старое Рамушево и другие. Красная армия была выбита контратакой противника из Кобылкино.

Силы Крымского фронта сдерживали удары немецкой техники в Ленинском районе Крыма, однако противнику удалось прорвать линию советской обороны на 30 км, вынудить отступить штаб 44-й армии у села Узун-Аяк (Широкое) и приблизиться к Керчи.

9 мая 1943 года по инициативе Союза польских патриотов в Селецких лагерях под Рязанью началось формирование 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко.

9 мая 1944 года Красная армия полностью освободила Севастополь.

Авиация дальнего действия 4-го Украинского фронта нанесла удар по кораблям противника в бухтах Северной, Камышовой, Казачьей и Стрелецкой, а также по аэродрому на мысе Херсонес и по объектам на окраинах Севастополя. Войска фронта начали форсирование Северной бухты и вышли к Южной бухте. В районе Северной косы был высажен десантный отряд, подошедший к Севастополю с севера. К концу дня Красная армия, наступая с разных направлений, смогла занять весь город.

Войска 1-го Украинского фронта в Ивано-Франковской области Украины отбили атаки противника на Печенижын и Млодятын.

9 мая 1945 года силы 1-го Украинского фронта, прорвав сопротивление немецкой группы армий «Центр», освободили Прагу.

Ночью в город с северо-запада вошли советские танковые армии. С севера и северо-востока к Праге с боями подошла 5-я Гвардейская армия. К 10 часам утра город был занят Красной армией.

Севернее Праги войска 1-го Украинского фронта продвинулись на 35−80 км, освободив Либерец, Циттау и ещё 33 города.

Завершилась Грацко-Амштеттенская наступательная операция 3-го Украинского фронта в Австрии и Югославии. Красная армия заняла города Амшеттен и Грац, встретилась с войсками США у реки Энс. Преследуя остатки войск противника, силы фронта овладели Брукком, Марибором и другими населёнными пунктами. Несмотря на капитуляцию Германии, гарнизон города Фельдбах отказался сдаваться и Красной армии пришлось брать его штурмом. Яростное сопротивление оказала 6-я танковая армия СС. Относительно крупные бои в Австрии продолжались до 17 мая, в том числе с немецкими гарнизонами и отрядами усташей (хорватских националистов), пытавшихся прорваться к американской зоне оккупации. Небольшие группы венгерских и немецких солдат попадали в плен вплоть до 24 мая.

Силы 4-го Украинского фронта вышли на рубеж Литомишль — Летовице и в район Шотебора. В то же время подвижные группы фронта добрались до освобождённой Праги.

Десант Балтийского флота взял в плен немецкий гарнизон датского острова Борнхольм.

Войска 2-го Белорусского фронта вышли к реке Висла на участке Кеземарк — Шнакенбург.

9 мая 1945 года, на 1418-й день войны, в 00:01 по московскому времени вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года эта дата была объявлена Днём Победы.

Со взятием Берлина, освобождением Праги и с разгромом всех крупных сил Германии завершилась Великая Отечественная война.

На советско-германском фронте безвозвратные военные потери СССР составили порядка 9−11,5 млн человек; стран Оси — порядка 8,7 млн человек (не считая пленённых после 9 мая; из них потери Германии и Австрии — около 7,2 млн), однако данные по германскому ополчению, полиции, отрядам коллаборационистов и некоторым другим категориям не полны или отсутствуют. С учётом мирных жителей в Великую Отечественную войну Советский Союз потерял, по разным оценкам, от 16 до 26 млн человек.

Празднование Дня Победы завершилось салютом. 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошёл Парад Победы, на котором колонна солдат Красной армии бросила 200 знамён и штандартов немецких войск к подножию мавзолея Ленина. С 1965 года парад проходит 9 мая на Красной площади.

Однако Вторая мировая война не закончилась. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии и уже в полночь на 9 августа Красная армия вошла в оккупированную японцами Маньчжурию и к 19 августа заняла всю её территорию. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года; 3 сентября стало Днём победы над Японией и Днём окончания Второй мировой войны.