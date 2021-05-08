Война: подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Радио REGNUM
Москва,
8 мая 2021, 03:00 — REGNUM
May. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 8 мая: в 1945 году подписана окончательная версия Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
В этот день завершилась Берлинская наступательная операция, Красная армия вошла на территорию Чехословакии и освободила несколько городов в Австрии.
Оригинал Война: подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 03:00
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