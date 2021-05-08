Иван Шилов ИА REGNUM May. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Москва, 8 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 8 мая: в 1945 году подписана окончательная версия Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

В этот день завершилась Берлинская наступательная операция, Красная армия вошла на территорию Чехословакии и освободила несколько городов в Австрии.