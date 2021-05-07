Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 7 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 мая: в 1945 году в радиообращении к немецкому народу министр иностранных дел Германии сообщил о капитуляции.

Красная армия продолжает бои в Оломоуце (Чехия) и начала подготовку к переходу в наступление 8 мая в Австрии.

.