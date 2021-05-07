Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

7 мая

7 мая 1943 года авиация Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов атаковала 22 аэродрома противника и уничтожила 122 самолёта. Немецкое командование было вынуждено перебросить большую часть авиации на тыловые и запасные аэродромы, задействовав истребители и усилив ПВО аэродромов для контроля над воздухом.

7 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта в районе Севастополя, после массированного артиллерийского и авиационного удара по позициям противника, перешли в наступление. Красной армии удалось занять Сапун-гору — ключевую позицию в обороне противника. Также части фронта заняли посёлок Сахарная Головка у входа в Инкерманскую долину.

7 мая 1945 года в 2:41 утра во французском Реймсе представителями Германии, СССР и Западного союзника был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Он вступал в силу 9 мая в 01:01 по московскому времени (8 мая в 23:01 по центральноевропейскому). Однако уже днём 7 мая министр иностранных дел Германии сообщил о капитуляции по немецкому радио. При этом ещё до подписания Акта германский главнокомандующий Карл Дёниц отдал своим подчинённым приказ отводить войска на запад и сдаваться западным Союзникам, при необходимости прорываясь сквозь позиции Красной Армии с боем.

Силы 1-го Украинского фронта, наступая по западному берегу Эльбы, подошли к северным склонам главного хребта Рудных гор.

3-я Гвардейская армия заняла город Мейсен и достигла западной окраины Дрездена. 5-я Гвардейская армия вышла к Дрездену с севера и начала бои за город. В то же время 2-я армия Войска Польского наступала на Дрезден с северо-востока.

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая бои в Оломоуце, начали преследование 1-й танковой армии противника, отступавшей из оломоуцкого выступа.

Разведка 3-го Украинского фронта в Австрии установила, что противник начинает отходить на запад. Командование фронта начало подготовку к переходу в наступление 8 мая.