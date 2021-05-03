Сеул, , 11:28 — REGNUM Правительство Южной Кореи продлило текущий уровень социального дистанцирования до 23 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

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По его словам, в столичном регионе по-прежнему будет действовать второй уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах страны — полуторный уровень.

Под запретом остаются мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут работать до 22:00, однако в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено.

Кроме того, по 9 мая действует особый карантинный период, призванный остановить распространение вируса. Карантинные органы опасаются роста заболеваемости в связи с увеличением числа семейных мероприятий в День детей и День родителей.

В настоящее время органы здравоохранения внимательно следят за развитием ситуации. В случае, если количество новых случаев заражения превысит отметку 800 человек в день, режим социального дистанцирования может быть ужесточен.