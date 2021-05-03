Донецк, , 10:52 — REGNUM До конца 2021 года в Донецкой Народной Республике от коронавируса SARS-CoV-2 планируют вакцинировать миллион человек. Об этом в интервью РИА Новтсии заявил глава республики Денис Пушилин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Политик рассказал. что на сегодняшний день в ДНР открыты 39 пунктов вакцинации, вскоре откроются ещё четыре пункта.

«Мы действительно хотим прийти к цифре, которая позволит говорить о коллективном иммунитете. И эта цифра должна приближаться к миллиону человек», — сказал Пушилин.

Власти ДНР постараются, чтобы миллион человек удалось вакцинировать до конца 2021 года.