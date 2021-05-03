Душанбе, , 10:50 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан во второй половине мая 2021 года. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

Токаев с официальным визитом посетит Душанбе по приглашению таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона. В МИД не сообщили точную дату визита.

Агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана сообщило, что глава Казахстана посетит Душанбе вместе с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

Ранее главы Казахстана и Таджикистана созванивались 1 мая из-за обострения ситуации на киргизском-таджикской границе.

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