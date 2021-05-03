Ханты-Мансийск, , 10:50 — REGNUM В Югре в посёлке городского типа Мортка на базе предприятия по выпуску древесно-волокнистых плит МДФ создается индустриальный парк «Кондинский». Об этом сообщил генеральный директор строительной компании «Лидер» Алексей Поливцев во время прямого эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

На сегодняшний день строительная компания «Лидер» провела на закрытом ранее заводе капитальный ремонт и частичную модернизацию оборудования. Предприятие вышло на производственную мощность по производству древесной плиты объёмом до четырёх тысяч кубометров в месяц.

Напомним, завод МДФ является посёлкообразующим для Мортки. Ранее он принадлежал Фонду поколений Югры, который был ликвидирован.

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