Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону стремительно восстанавливается пассажиропоток в общественном транспорте, о чем говорят данные об использовании безналичной системы оплаты проезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Так, по итогам первого квартала 2021 года объём безналичной оплаты в общественном транспорте практически достиг допандемийного уровня. По сравнению с первым кварталом 2020 года было совершено всего лишь на 6% меньше транзакций. Максимум был зафиксирован 2 февраля 2021 года — 475 тыс. транзакций.

Мониторинг показал, что в целом снижается объем транзакций по картам пенсионеров, региональных льготников, но больше всего — по обычным транспортным картам.