Саратов, , 11:10 — REGNUM Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил Великую пасхальную вечерню в Покровском соборе Саратова 2 мая. А в ночь с 1 на 2 мая митрополит Игнатий совершил пасхальную полунощницу, утреню Святой Пасхи, Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Саратова. Это первое пасхальное богослужение после назначения Игнатия митрополитом Саратовским и Вольским, после того как митрополит Лонгин переведен в другой регион.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

В церковь во время богослужения был доставлен Благодатный огонь, сошедший в храме гроба Господня в Иерусалиме. Прихожане со своими свечами и лампадами пришли, чтобы получить неугасаемый огонь.

В конце праздничной службы митрополит Игнатий поздравил присутствующих с Пасхой и огласил послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2020 года по решению священного синода митрополит Лонгин был освобожден от управления Саратовской епархией и переведен на Симбирскую кафедру.

Читайте также: В Саратовской области — новый митрополит

В театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 4 мая состоится благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо». Мероприятие проводится для детей из многодетных и малоимущих семей региона.

Читайте также: В Саратове пройдет благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо»