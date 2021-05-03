Бодайбо, Иркутская область, , 10:45 — REGNUM Правоохранители Иркутской области пытаются найти мошенников, которые 26 апреля выманили крупную сумму у 37-летнего горнорабочего — жителя Бодайбо. Как сообщает пресс-служба регионального МВД РФ, когда мужчине поступил звонок на сотовый телефон, он действительно поверил, что разговаривает с сотрудником одного из правоохранительных ведомств, и что некое неустановленное лицо пытается оформить на его имя кредит.

Мошенница пояснила, что данную информацию она передаст сотрудникам банка для предотвращения мошеннических действий. В этот же день, в вечернее время, на сотовый телефон потерпевшего позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и поинтересовался не подавал ли мужчина заявку на кредит.

Когда тот подтвердил информацию, лжесотрудник банка предложил перевести все сбережения на резервный счет. Переживая за свои денежные средства, мужчина, следуя инструкциям злоумышленников, в течение нескольких дней переводил деньги на несколько номеров мобильных телефонов, указанных аферистами. После чего заявитель лишился более полутора миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, возросший интерес граждан России к биржевым инвестициям подогрел также мошеннический интерес: инциденты, в которых злоумышленники пытаются выманить личную информацию, а возможно и деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров, правоохранители фиксируют довольно частно.

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