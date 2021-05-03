Барселона, Испания, , 10:43 — REGNUM Минздрав Испании начал вакцинацию препаратом Moderna сотрудников полиции и Гражданской гвардии Каталонии. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на источники, знакомые с организацией по иммунизации.

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Собеседники издания уточнили, что кампания будет проводиться в четырех точках вакцинации, по одной в каждой провинции региона.

Верховный суд Каталонии 27 апреля в своём постановлении приказал Женералитату гарантировать вакцинацию сотрудникам Гражданской гвардии и Национальной полиции Каталонии в течение десяти дней в той же пропорции, что и сотрудникам локальных каталонских органов правопорядка.