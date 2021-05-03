Сеул, , 10:45 — REGNUM В первом квартале 2021 года доля южнокорейских компаний на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составила 30,9%, что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании SNE Research.

Согласно опубликованным данным, с января по март текущего года поставки аккумуляторных батарей для электромобилей составили 47,8 ГВт·ч, что на 127% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место на рынке занял Китай. Китайской компании CATL принадлежало 31,5% рынка (1-е место), BYD — 6,8% рынка (4-е место), CALB — 2,7% рынка (7-е место).

Известно, что доля южнокорейской компании LG Energy Solution сократилась за год на 4,1%, до 20,5% (2-е место), доля Samsung SDI — на 2,4%, до 5,3% (5-е место), доля SK Innovation — на 0,4%, до 5,1% (6-е место).

Третье место на рынке заняла японская компания Panasonic заняв 16,7% рынка.