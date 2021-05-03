Рига, , 10:37 — REGNUM Централизованные экзамены в школах Латвии пройдут очно, количество выпускников, которые могут вместе сдавать экзамен, будет ограничено. Об этом сообщил портал Diena со ссылкой на министерство образования и науки страны. Согласно планам министерства, выпускные экзамены начнутся 11 мая и продлятся до 1 июня.

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Точное число выпускников на каждом экзамене будет определяться непосредственно перед экзаменом самим школьным заведением. Кроме того, перед экзаменами будет проводиться тестирование школьников и учителей.

По состоянию на 23 апреля, заявки на сдачу централизованного экзамена по математике подали 16 934 учащихся выпускных, 12-х классов, экзамена по латышскому языку — 16 560, экзамена по английскому языку — 14 724, экзамена по русскому языку — 2320, экзамена по истории — 1526 учащихся.

Кроме того, 1431 выпускник планирует сдавать централизованный экзамен по биологии, 951 — экзамен по физике, 717 — экзамен по химии, 119 — экзамен по немецкому языку, 25 — экзамен по французскому языку.