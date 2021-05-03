Таллин, , 10:35 — REGNUM

Если в новом бюджете Эстонии на 2022 год не будет обещанного повышения заработной платы, спасатели оставляют за собой право на акции протеста. Об этом сообщил профсоюз спасателей Эстонии (EPTAU) в своем обращении к парламенту страны Рийгикогу.

По данным союза спасателей, правительство в новом бюджетном проекте нарушает обещание о повышении заработной платы. Повышение отложено на неопределённый срок, что не устраивает спасателей, выполняющих в Эстонии функции спасателей, пожарных и оперативных служб. И лишь парламентарии могут помешать такому решению кабинета министров.

«Чтобы напомнить политикам об их обещаниях и привлечь внимание к до сих пор нерешенным проблемам, спасатели приступят к действиям», — заявили в союзе. Пока спасатели точно не определились, когда состоятся акции, но уже рассматриваются различные формы протестных действия.

«Есть большая вероятность, что мы сможем приехать на Тоомпеа (к зданию парламента — ИА REGNUM), соблюдая все требования», — заявил член правления профсоюза Калле Куп.

Под требованиями он подразумевает ограничительные условия проведения массовых мероприятий, введенные в период эпидемии коронавируса.