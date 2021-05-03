Бишкек, , 10:35 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Киргизии получили 30 355 человек. Об этом заявил руководитель научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов на брифинге.

По его словам, второй компонент вакцины получили 1362 человека. Прививки получили 15 512 медицинских работников, 4 197 учителей и 3 324 человека старше 65 лет. «Мы прививаем вакцинами «Синофарм» и «Спутник V», — сказал Нурматов.

Напомним, массовая вакцинация населения Киргизии началась 29 марта. Имеющихся запасов хватит для вакцинации 85 тыс. человек. В мае­-июне в республике ожидают поставки вакцины AstraZeneca.

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