Таллин, , 10:34 — REGNUM Жители Эстонии могут задать три вопроса участнику миссии на Международной космической станции Томасу Песке. Об этом сообщил сайт Тартуского университета, отметив, что пресс-конференция астронавта Европейского космического агентства Песке пройдет 1 июня в режиме онлайн.

Француз будет находиться на околоземной орбите в течение ближайшего полугода. Вопросы можно задавать на сайте Эстонского центра космических исследований ESERO до 10 мая. Затем Европейское космическое агентство выберет три вопроса, которые будут заданы космонавту во время космического вызова.

По словам глава ESERO в Эстонии Хели Латт, эстонцы удостоились большой чести — помимо них в космической пресс-конференции участвуют лишь австрийцы и французы.

Для Песке это уже второй полет в космос. Он стал первым европейцем, кто достиг МКС на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon. На космической станции он и его коллеги проведут научные эксперименты по улучшению системы солнечных панелей.