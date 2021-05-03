Донецк, , 10:34 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин напомнил о восьми тысячах исков, которые пострадавшие в результате конфликта жители ДНР подали в международные суды. Об этом он рассказал интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, жители ДНР с 2015 года подали 5,5 тысяч исков в Европейский суд по правам человека, а также 2,6 тысяч исков в Международный уголовный суд.

«Что касается ЕСПЧ, то с 2015 года было направлено 5,5 тысячи дел от пострадавших жителей Донецкой народной республики. Что касается МУСа, то туда направлено 2600 дел на данный момент», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что международные суды не спешат рассматривать эти иски — идет определенная переписка, но она крайне замедлена из-за того, что конфликт в Донбассе не закончен.

Однако Пушилин выразил уверенность, что по завершению конфликта удастся разобраться с каждым военным преступником, на руках которых кровь тысяч жителей Донбасса.