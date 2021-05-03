Таллин, , 10:33 — REGNUM Пожар в многоэтажном хостеле в центре Риги, приведший к многочисленным жертвам, можно было спрогнозировать заранее. Такое мнение высказали две путешественницы на страницах эстонского издания Maaleht.

Кадри Орг и Уку Лиллевяли останавливались в этом хостеле в августе 2020 года и у них остались о нем не самые лучшие воспоминания. Они признались, что при других обстоятельствах вряд ли бы выбрали его в качестве места проживания. Однако, говорит Кадри, им нужно было провести в столице Латвии всего одну ночь транзитом, а прибыли они в Ригу почти в полночь, поэтому выбор пал на весьма скромный хостел в центре города.

Путешественницы заметила его на сайте по продаже жилья и их поразила цена предложения: за 9,5 евро предлагалась отдельная комната на двоих с завтраком. «Оглядываясь назад, следует признать: если что-то выглядит слишком хорошо, то это обязательно не будет правдой», — вспоминают девушки.

По их словам, номер представлял из себя обитую гипсокартоном комнатку без окон. Потолок был слишком низким, а лампочка всего одна и давала мало света. Удобства располагались в общем коридоре.

В соседних номерах готовилась еда, и запах был отчетливым, говорят они. При этом никакой отдельной кухни или средств готовки в номерах не предусматривалось. Эстонки признаются, что несколько раз просыпались от шума за стенами — там кто-то слишком активно отмечал прием алкоголя.

Поэтому, как только наступило утро, не выспавшиеся путешественницы поспешили на рижский автобусный вокзал.

Ранним утром 28 апреля в шестиэтажном здании хостела на улице Меркеля, 8, в столице Латвии вспыхнул пожар. От угарного газа погибли восемь человек, более 20 человек обратились за медпомощью из-за плохого самочувствия, шестеро в тяжелом состоянии были доставлены в больницы.

Выяснилось, что общежитие предоставляло свои услуги незаконно.