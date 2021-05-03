Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Досрочная победа санкт-петербургского футбольного клуба «Зенита» в чемпионате России, которая была достигнута на домашнем поле и стала третьей подряд, вызывает особую радость. Такое мнение 3 мая высказал генеральный директор команды из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

«Крупная победа над «Локомотивом» — это целый ряд факторов. Это и план на игру, и его исполнение, и творчество, и дисциплина, самоотверженность и, самое главное, жажда победы. Предыдущие два раза мы становились чемпионами на выезде, а стать чемпионами перед своей публикой, на своем родном стадионе это особое чувство, особая радость», — приводит его слова ТАСС.

Также Медведев отметил, что современном футболе трудно выиграть в национальном чемпионате и один, и два раза подряд, а три победы подряд — это «очень и очень редкое явление».

При этом гендиректор «Зенита» напомнил, что такие команды, как мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» выигрывали в чемпионате по восемь-девять раз подряд, а московский «Спартак» в 90-е годы прошлого века становился чемпионом России пять раз подряд, однако, по мнению Медведева, «это было другое время, другой футбол, другой набор футболистов, другая конкуренция».

«Поэтому я горд за весь наш клуб, за нашу команду, за всех, кто делает свою работу вне зависимости от того, в поле или вне его. Думаю, что наши многомиллионные болельщики в Санкт-Петербурге и по всей стране будут сегодня искренне радоваться нашему успеху», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая «Зенит» разгромил московскую команду «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги, после чего досрочно стал чемпионом России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив» направил жалобы в РПЛ и РФС после разгрома в матче «Зенитом»