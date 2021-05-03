Таллин, , 10:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Эстонии имеет не только медицинские, но и психологические последствия. Об этом председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL) Пеэп Петерсон заявил на международной майской конференции, отметив, что десятки тысяч работников все чаще подвержены нервным срывам и эмоциональному выгоранию.

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Петерсон подчеркнул, что проблемы психического здоровья эстонских рабочих уже достигли масштабов пандемии.

«Печальный факт заключается в том, что, хотя большинство пациентов с коронарной болезнью выздоравливают в течение нескольких недель и затем могут продолжать свою повседневную жизнь, подавляющему большинству людей с проблемами психического здоровья чрезвычайно трудно найти помощь, и путь к равновесию может занять годы», — считает глава EAKL.

Как сообщает сайт организации, Петерон призвал к активному участию в обсуждении проблемы все заинтересованные стороны: представителей низовых профсоюзных организаций, управленческого звена, предпринимателей, врачей, психологов, волонтеров, а также политиков и журналистов.