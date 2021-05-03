Чита, , 10:30 — REGNUM За период с 19 по 26 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 6,4%, помидоры свежие — 4,6%, яблоки — 3,3%.

Также, по данным территориального управления государственной статистики, подорожала сметана — 1,7%, говядина (кроме бескостной) и картофель — 1,2%, яйца куриные — 1,1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, крупу гречневую, сахар — песок — 0,8%, свинина (кроме бескостного мяса) — 0,5%, куры охлажденные и мороженые — 0,4%, колбаса полукопченая и варено-копченая, маргарин, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, вермишель — 0,3%, сосиски, сардельки, масло сливочное, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 5 по 12 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 7,2%, карамель — 4,6%, морковь — 3,6%.

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