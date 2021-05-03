Таллин, , 10:29 — REGNUM Департамент статистики Эстонии утвердил анкету переписи населения и жилищного фонда. В качестве последних дополнений с документ были добавлены вопросы о национальности и родном языке опрашиваемых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Объясняя решение, руководитель проекта переписи населения и жилого фонда департамента Лиина Осила отметила, что в регистре населения имеется информация как о национальности, так и о родном языке, но в анкете переписи можно указать два варианта ответа.

«Повышенный интерес исследователей и должностных лиц к переписи заключается в том, чтобы выяснить, сколько людей проживает в Эстонии, считающих себя представителями двух национальностей и носителями двух родных языков», — уточнила Осила, подразумевая смешанные семьи.

Данные переписи населения Эстонии в 2010—2011 годах подверглись критике за явную неточность информации о точном числе коренного и некоренного населения страны. Так, многие русскоязычные жители страны при переписи назвали себя эстонцами, хотя в качестве домашнего и родного языка назвали по-прежнему русский.

Это заставило многих экспертов и специалистов по демографии предположить, что число эстонцев за последнее время не выросло, а стало результатом приписки к их числу представителей других национальностей.

Перепись населения Эстонии начнется 31 декабря 2021 года, хотя вся основная работа пройдет в 2022 году. Эта уловка с датой сделана для того, чтобы соответствовать требованиям по переписи со стороны ООН, согласно которым перепись должна в обязательном порядке начинаться в 2021 году.