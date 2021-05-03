Таллин, , 10:27 — REGNUM С 3 мая в Эстонии вводится очередное снятие ограничений, введенных ранее в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии, отметив, что ослабления коснутся сферы образования, торговли, спорта, развлечений и общепита.

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Так, с 3 мая ученики 1−4 классов будут допущены к контактному обучению с соблюдением мер предосторожности. Допуск к контактному обучению остальных школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.

С 3 мая для клиентов могут открыться все магазины, соблюдать нужно требование 2+2 и заполнять помещения не более, чем на 25%. Это требование действует относительно каждого магазина в отдельности.

Для предприятий обслуживания правила не изменятся, это значит, что они могут работать с соблюдением правила 2+2. Это значит, что вместе могут заниматься до двух человек, придерживаясь с другими дистанции не менее двух метров. Также сохраняется 25-процентной заполняемости.

С 3 мая на открытой территории заведений общественного питания можно принимать пищу до девяти вечера. Столы должны быть расставлены так, чтобы открытая территории была заполнена максимум на 50%, между столами должен оставаться достаточный промежуток.

С 3 мая заниматься спортом и тренировками в помещениях, проводить там молодежную работу, деятельность по интересам и занятия по повышению квалификации можно с соблюдением мер предосторожности. При организации деятельности необходимо учитывать требование заполнять помещения не более, чем на 25%. Групповые тренировки и виды деятельности по-прежнему запрещены.

Также с понедельника, 3 мая, вне помещений разрешено проводить спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия максимум для 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек, включая руководителя. Группы не должны пересекаться между собой. Мероприятие должно завершиться к 21:00 по таллинскому времени (совпадает с московским). Зрителей на соревнованиях быть не должно.

Также до девяти часов вечера могут быть открыты расположенные под открытым небом бассейны, водные центры и СПА, а также, например, баccейны-бочки.

Станет можно посещать музеи и выставочные комплексы, расположенные в помещениях, соблюдая при этом правило 2+2 и требование заполнять помещения не более чем на 25%.

С 3 мая вне помещений разрешено проводить публичные собрания и богослужения, а также все прочие публичные мероприятия как культурной, так и развлекательной сферы максимум для 150 человек.