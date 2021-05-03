Таллин, , 10:26 — REGNUM С понедельника, 3 мая, верующие Эстонии смогут снова собираться в храмах после снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Нынешняя Пасха вселила надежды в сердца не только православных эстоноземельцев. Об этом глава Эстонской православной церкви Московского патриархата, митрополит Евгений заявил в интервью эстонскому гостелевидению на русском языке ETV+.

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Он поздравил верующих со светлым праздником, призвал не отчаиваться и дождаться снятия ограничений.

«С понедельника мы сможем снова, правда, в ограниченном количестве, но снова вместе собираться в храмах, чтобы вознести молитву. Я желаю, чтобы никакие события не нарушили наши пасхальные радости», — заявил митрополит.

«Коронавирус внес коррективы в нашу жизнь, мы не можем собираться на богослужения. Но никто не может нас отделить от молитвы», — добавил он.