Москва, , 10:25 — REGNUM Правительство РФ утвердило параметры второго этапа усовершенствования БАМа и Транссиба. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Поквартальный график достижения целевых показателей инвестиционного проекта был сформирован, исходя из структуры грузопотоков, технической оснащенности и технологии работы. Всего в нем 21 контрольный участок. Для каждого из них определены целевые значения пропускной способности (по станциям, перегонам и тяговому электроснабжению), в том числе в грузовых поездах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что паспорт инвестпроекта утвержден в соответствии с распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина и согласован с представителями грузоотправителей.