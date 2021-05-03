Пенза, , 10:32 — REGNUM В Пензенскую область 2 мая доставили Благодатный огонь. В региональной епархии в честь главного христианского праздника — Пасхи продолжаются молитвенные торжества.

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В конце дня 2 мая во всех храмах совершили великие пасхальные вечерни. По окончании богослужения в главный православный храм региона — Спасский кафедральный собор доставили Благодатный огонь. Встретить святыню пришли более сотни горожан, многие — целыми семьями. Некоторые из прихожан принесли свои лампады, чтобы затем отнести их домой.

С 3 мая Светлой седмицы все желающие смогут получить Благодатный огонь, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

ИА REGNUM напоминает, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, сошел благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал благодатный огонь служителям православной церкви и представителям других конфессий.

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