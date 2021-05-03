Киев, , 10:46 — REGNUM «Минский» формат переговоров по Донбассу придётся изменить, если он не принесёт никаких результатов. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить — выходить из «минского» формата, потому что всё уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», — сказал он.

Кравчук отметил, что данный формат переговоров можно расширить за счёт участия должностных лиц более высокого уровня, а также проведя переговоры в другом месте.

«Давайте посмотрим, что произойдёт после тех действий, которые происходят по Украине в Европе, США. Возможна встреча Зеленского с Путиным (президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина — ИА REGNUM), точно будет встреча Байдена (президента США Джозефа Байдена — ИА REGNUM) с Путиным. Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по «минским переговорам», — призвал политик.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что любые попытки переписать Минские соглашения являются отказом от их выполнения и приведут к резне в Донбассе.

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