Киев, 3 мая 2021, 10:46 — REGNUM «Минский» формат переговоров по Донбассу придётся изменить, если он не принесёт никаких результатов. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Кравчук отметил, что данный формат переговоров можно расширить за счёт участия должностных лиц более высокого уровня, а также проведя переговоры в другом месте.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что любые попытки переписать Минские соглашения являются отказом от их выполнения и приведут к резне в Донбассе.
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