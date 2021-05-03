Мадрид, , 10:34 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), рассказал о том, как он перенес коронавирусную инфекцию. Слова спортсмена из России 3 мая приводит журналист португальской газеты Diario Record Хосе Моргадо на своей странице в соцсети Twitter.

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«Я почувствовал симптомы заболевания, было чувство, что очень холодно. Был немного заложен нос, побаливало горло, чувствовал слабость несколько дней. Было тяжело приходить в себя первые четыре-пять дней, особенно после того, как пролежал в кровати 10 дней», — рассказал Медведев.

Также теннисист подчеркнул, что в настоящее время у него хорошее самочувствие и он рад тому обстоятельству, что снова может участвовать в тренировках.

Отметим, 3 мая Медведев в первом матче после выздоровления на турнире ATP в Мадриде в паре с представителем Бразилии Марсело Демолинером победил Дэниеля Эванса и Нила Скупски из Британии со счетом 6:3, 7:6 (7:4).