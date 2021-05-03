Ташкент, , 10:14 — REGNUM Заместитель председателя законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Алишер Кадыров осудил поднятие флага во время концерта на площади Дружбы народов в Ташкенте. Об этом он написал на своей странице в телеграм-канале.

Депутат назвал провокацией действия зрителей, исполнявших вместе с артистами песни времен Великой Отечественной войны. Он добавил, что намерен обратиться в прокуратуру.

«Мы считаем, что это оскорбление узбекского народа — поднять в самом центре столицы флаг советского государства — захватчика, окрашенный кровью прогрессивной узбекской интеллигенции и наших предков», — сказал политик.

Напомним, 1 мая в Ташкенте прошел бесплатный концерт «Песни Победы» в исполнении ансамблей «Хор Турецкого» и SOPRANO. Концерт получил большой успех у зрителей, которые подпевали почти всем песням артистов.

Отметим, большинство читателей популярного издания «Газета.uz» осудили высказывание Кадырова.

«Ну так пусть Алишер Кадыров вернёт «оккупантам» дороги, электростанции, каналы, университеты, школы, больницы, заводы, целые города, которые они построили. А то как-то нехорошо получается — «оккупанты» плохие, но созданным ими я пользоваться буду», — написала Лара Фаргулина.

«По вашему мнению, носить ветеранам Великой Отечественной ордена и медали — это тоже посягательство на суверенитет Узбекистана? И тоже должно быть наказуемо?» — спросил М. Мирзаев.

«Возможно депутат ошибается, и у нас не Украина, и нет закона о декоммунизации. Возможно его высказывания нужно проверять прокуратуре на предмет провокаций и межнациональной розни», — написал пользователь DM.