Иркутск, , 10:14 — REGNUM Половина жителей Иркутской области (52%) учатся непрерывно, в течение всей жизни, 11% освоили основные образовательные программы (общее, среднее, высшее образование). Такие данные обнародовали в территориальном управлении государственной статистики по итогам исследования, проведённого в 2020 году.

Также выяснилось, что 29% иркутян получили дополнительное или профессиональное обучение на работе, каждый третий получал какие-либо знания самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году с апреля по сентябрь в регионе проводят выборочное наблюдение трудоустройства выпускников вузов и ссузов.