Москва, 6 мая, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

6 мая

6 мая 1942 года войскам Крымского фронта было отдано распоряжение, продолжая наступление в Крыму, укреплять занятые позиции на случай перехода к обороне.

6 мая 1943 года началась крупная операция авиации Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов против аэродромов и дорог на территории, захваченной противником. В первый день удар был нанесён по 37 аэродромам на участке протяжением более тысячи километров, в воздухе и на земле было уничтожено 373 вражеских самолёта.

6 мая 1944 года согласно директиве Ставки войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли к обороне.

6 мая 1945 года началась Пражская стратегическая наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов при поддержке 2-й армии Войска Польского, 1-й и 4-й румынских армий, 1-го чехословацкого армейского корпуса. Операция официально завершилась 11 мая, хотя основные бои происходили до 9 мая включительно, а небольшие стычки продолжались до 15 мая. В частности, 12 мая у чешского города Пльзень был взят в плен предатель генерал Андрей Власов, направлявшийся с колонной своих войск в американскую оккупационную зону, где он должен был получить убежище.

Части 1-го Украинского фронта в результате длительной осады города-крепости Бреслау (Вроцлав) вынудили гарнизон противника капитулировать.

Силы 2-го Украинского фронта подошли к городу Оломоуц с юга.

Войска 4-го Украинского фронта, завладев опорными пунктами обороны противника Крнов и Горни-Бенешов, вышли к северо-восточной и юго-восточной окраинам Оломоуца. Гарнизон города оказался под угрозой окружения.