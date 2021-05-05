Москва, 5 мая 2021, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 мая: в 1945 году войска 2-го Украинского фронта освободили Словакию.
В 1943 году войска Северо-Кавказского фронта вели напряжённые бои в направлении Молдаванское и Нижне-Баканское. В результате Красная армия закрепилась на достигнутых рубежах и начала подготовку нового наступления.
Оригинал Война: войска 2-го Украинского фронта освободили Словакию. Радио REGNUM создан
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