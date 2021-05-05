Москва, 5 мая 2021, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 мая: в 1945 году войска 2-го Украинского фронта освободили Словакию.

В 1943 году войска Северо-Кавказского фронта вели напряжённые бои в направлении Молдаванское и Нижне-Баканское. В результате Красная армия закрепилась на достигнутых рубежах и начала подготовку нового наступления.

Оригинал Война: войска 2-го Украинского фронта освободили Словакию. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 03:00

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