Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 5 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 мая: в 1945 году войска 2-го Украинского фронта освободили Словакию.

В 1943 году войска Северо-Кавказского фронта вели напряжённые бои в направлении Молдаванское и Нижне-Баканское. В результате Красная армия закрепилась на достигнутых рубежах и начала подготовку нового наступления.